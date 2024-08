Il teatro Consorziale cambia look e si prepara alla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Cantieri in corso aldi Budrio che siper lateatrale che inizierà a dicembre. Sono partiti nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione in quello che, per storia e tradizione è uno dei più importanti della Città Metropolitana di Bologna. Fra gli interventi più importanti figura quello riguardante la volta (fondamentale anche per la sicurezza oltre che a livello storico culturale), lasciata indietro dristrutturazione di quattro anni fa, ristrutturazione che, ha portato la precedente amministrazione a chiudere la struttura e a mantenerla inattiva a lungo. Saranno, inoltre, oggetto di questo cantiere di restyling il palco, le luci, gli arredi e i camerini, con l’obiettivo di rendere ilancora più funzionale.