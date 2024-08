Superbike | BMW Marc Bongers gongola | MotoGP? Vi dico…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dominatori assoluti di questo ultimo periodo di. La BMW è pronta per incassare tutti i frutti dell’ottimo lavoro svolto negli anni: Toprak Razgatlioglu è in vetta alla classifica piloti grazie a tre triplette consecutive nell’ultimo tris di appuntamenti del campionato dedicato alle derivate e questo trend, per ora, sembra non conoscere fine. In una delle sue recenti interviste,ha parlato dell’annata in corso e del possibile approdo delhio teutonico in. BMW,è felicissimo: “Un periodo ottimo per noi” (Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK Team)“Momento buono? Si, è un momento favorevole e positivo. Dobbiamo migliorare con gli altri nostri piloti, ma sin dal suo primo test con la nostra moto a Toprak è piaciuto molto tutto il nostro pacchetto team/moto.