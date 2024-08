LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 5 agosto in DIRETTA | ori da ginnastica e tiro Tortu e Desalu ok nei 200 nel disco c’è Osakue Battocletti nei 5000 super Italia nel nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.21 ATLETICA – Sasma e Marschall con due errori a 5.95 dopo aver passato a 5.90 sono eliminati. 21.20 ATLETICA – Ancora un nullo per. 21.19 ATLETICA – Grovdal va al comando come da copione,nelle prime posizioni del gruppo. 21.17 ATLETICA – Nei primi due giria metà del gruppo, in testa Chebet. 21.15 ATLETICA – E’ il momento della finale deie c’è anche un’na al via! La campionessa europea Nadia. Queste le protagoniste della finale: 1 2111 KIPYEGON Faith KEN 10 JAN 1994 14:05.20 14:46.28 12 2 1521 DAVIES Rose AUS 21 DEC 1999 14:41.65 14:41.65 29 3 2215 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR 14 JUN 1990 14:31.07 14:38.62 17 4 252 NIYOMUKUNZI Francine BDI 1 AUG 1999 14:44.97 14:44.97 37 5 2490 BREA Joselyn Daniely VEN 12 AUG 1994 14:36.59 14:36.59 52 6 1792 EISA Medina ETH 3 JAN 2005 14:16.