LIVE Italia-Giappone Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | azzurri all’assalto della semifinale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Buongiorno e benvenuti alla del quarto di finale del torneo maschile alle di: la Nazionale azzurra affronta il. Se c'è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare nei momenti decisivi stagione, quando non c'è appello, quella è il. L'avversaria dell' nei quarti di finali dei Giochi olimpici di è una Nazionale in costante crescita: tecnicamente i nipponici non hanno mai avuto nulla da imparare, anzi sono una scuola da cui tante altre realtà hanno attinto, soprattutto per i fondamentali di seconda linea. Negli ultimi anni, però, si è ridotto non di poco anche il gap fisico tra si e altre nazioni più dotate fisicamente e dunque i nipponici si sono lentamente avvicinati alle squadre top e potrebbero anche essere pronti per vincere qualcosa di importante.