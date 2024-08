Padova 17enne fermato con grosso machete | Non riconosco lo Stato italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 – Continuano i reati minorili a, dove unin possesso di un. Dall’inizio dell’anno sono 112 i minorenni denunciati dalle forze dell’ordine, di cui 11 finiti in manette per crimini come lo spaccio di droga, risse, aggressioni e rapine. Un poliziotto della sala operativa della questura, che stava monitorando le immagini della videosorveglianza del piazzale della stazione ferroviaria, ha notato un giovane che si stava arrampicando su alcune serrande e che stava nascondendo qualcosa. Zoommando, la scoperta: si trattava di un, che si scoprirà avere una lama di 50 centimetri.