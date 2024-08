Il nuovo acquisto del Chelsea insiste nel dire che non si è mosso per i soldi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:delMarc Guiu ha insistito sul fatto che la sua partenza dal Barcellona non è dovuta a una “questione contrattuale”. Ilha attivato la clausola rescissoria da 5 milioni di sterline del giocatore per portarlo a Stamford Bridge all’inizio della sessione di calciomercato, e lo spagnolo ha giocato oltre 200 minuti durante il tour pre-stagionale negli Stati Uniti, segnando un gol e un assist. Guiu ha rifiutato una nuova offerta contrattuale da parte del Barcellona prima di accettare di unirsi al, il che ha scatenato voci in Spagna secondo cui il suo trasferimento sarebbe stato motivato da motivi economici. “Non è stato un problema con il mio contratto”, ha insistito Guiu quando gli è stato chiesto della sua decisione di unirsi ai Blues (tramite BBC Sport).