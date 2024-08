Gino Cecchettin vede le ultime foto di Giulia e scoppia a piangere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)si commuove riguardando lache ha scattato con la figlia, il giorno del suo 22esimo compleanno, l'ultimo. L'uomo ha partecipato alla rassegna di Simona Ventura e dal marito Giovanni Terzi 'La Terrazza della Dolce Vita', a Rimini, durante la quale ha raccontato il progetto avviato per aiutare le donne vittime di violenza, come è stata sua figlia, uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex Filippo Turetta in provincia di Padova.ha anche commentato anche le parole del padre dell'assassino di sua figlia, intercettate e diffuse dai giornali nelle scorse settimane: "Non andavano divulgate, sono inutili e non sta a me giudicare l'operato di un altro papà", ha dichiarato.