Calcio Seconda categoria Presentazione-show per l’ambizioso Real

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)in grande stile per ilMombaroccio, che partecipa al campionato di, nel giardino di palazzo Del Monte, un capolavoro di arte storia e cultura. Tanta la partecipazione, in quanto, per Mombaroccio, ile ilhanno avuto sempre un ruolo importante. Prima dellaè stata ripercorsa la storia della società: "Fondata nel 1982, è stata protagonista di diverse vittorie tra gli anni ’80 e ‘90, fino all’indimenticabile e inaspettata promozione in Prima. La storia narra del passaggio di consegne tra i presidenti Olivieri, Pandolfi, Simoncelli, l’indimenticabile massaggiatore Nerino Del Pivo, il terreno di gioco sempre tirato a lucido da Paolo Bracci, le prelibate cene di pesce negli spogliatoi con Enzo Pacini e i tanti personaggi che hanno fatto squadra, per quasi trent’anni, dentro e fuori dal campo.