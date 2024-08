Gudmundsson accordo Genoa-Fiorentina vicino | volontà chiara – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Sempre più lontana l’ipotesi Inter per Albert. L’attaccante islandese si avvicina infatti alla, con l’tra i viola e illadel giocatore, secondo Sky Sport. PISTA RAFFREDDATA – Ormai è sempre meno probabile l’approdo di Albertall’Inter. L’attaccante islandese, infatti, è destinato a un’altra squadra. Proseguono infatti i contatti tra, che già lo scorso inverno aveva puntato il giocatore, senza riuscire a trovare però l’affondo decisivo. Affondo che sta arrivando in queste ore, con l’tra i due club. L’offerta è di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a una cifra attorno ai 20 milioni di euro. I liguri chiedono, però, una cifra leggermente più alta per il prestito. Le parti sono al lavoro, ma sembra ormai tutto indirizzato.