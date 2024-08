Tennis | al torneo San Marino Fognini vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Continua la cavalcata di Fabionella 31esima edizione del SanOpen, Challenger Atp 125 con montepremi totale pari a 148.625, in svolgimento sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Il 37enne di Arma di Taggia, in gara grazie a una wild card e prima testa di serie del seeding, ha conquistato il pass per le semifinali vincendo il derby azzurro contro Matteo Gigante per 7-5 6-2. Eliminato ai quarti di finale, invece, Andrea Pellegrino, battuto dall’argentino Francisco Comesana con un duplice 6-2.: alSaninSportFace.