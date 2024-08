Bmx racing calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 2 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si assegnanole medaglie alledinella BMX. In casa Italia c’è attesa per Pietro Bertagnoli, che ha staccato il pass per la semifinale e proverà a giocarsi l’accesso all’ultimo atto per cercare di conquistare un’incredibile medaglia. L’azzurro è stato abile a chiudere al terzo posto la batteria due: solo il transalpino Romain Mahieu ed il colombiano Mateo Carmona Garcia hanno superato l’atleta tricolore. I grandi favoriti avanzano: dal padrone di casa Joris Daudet, all’americano Cameron Wood passando per l’altro francese Sylvain Andre. Nel femminile vanno avanti praticamente tutte le favorite: si fa ben notare la statunitense Alise Willoughby che dovrebbe essere la più attesa per il titolo, vittoria semplice nella propria batteria Le gare della bmx saranno disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+.