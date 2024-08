Si chiama Roncadelle si legge storia | due ori olimpici da un paese di 9 mila abitanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Se non si è pratici di Brescia e dintorni, è difficile aver sentito nominare. Oggi, primo agosto 2024, il paesino che conta 9.000 anime o poco più, posto appena fuori dalla più conosciuta città della Lombardia, può festeggiare non uno, ma ben due orivinti in pochi minuti. Sono passate da poco le 18 quando Giovanni De Gennaro, dalla sua postazione di leader della classifica provvisoria, si alza in piedi per festeggiare una storica medaglia nel kayak K1 maschile, la quarta dell’Italia ai Giochi di Parigi. E’ proprio un vicino di casa dia convincerlo nel provare con il Canoa Club Brescia, all’età di sette anni. Nel 2016 l’esordio olimpico a Rio, all’età di 24 anni. Nel 2021 una cocente eliminazione in semifinale a Tokyo, abbondantemente ripagata dallo straordinario oro appena conquistato a Parigi.