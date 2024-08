Campo di battaglia | Alessandro Borghi e Gabriel Montesi nel trailer del film di Gianni Amelio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) In concorso alla Mostra di Venezia 2024, diamo uno sguardo alle prime immagini della pellicola bellica diconnei panni di due medici militari.sono due medici impegnati a curare le vittime militare della Prima Guerra Mondiale neldel nuovodidi, che sarà presentato in prima mondiale in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia per poi arrivare nei cinema il 5 settembre con 01 Distribution. Interpretato anche da Federica Rosellini nel ruolo di Anna, infermiera di cui entrambi i medici protagonisti sono innamorati, Giovanni Scott e Alberto Cracco, ilscritto dacon Alberto Taraglio è liberamente ispirato al romanzo storico di Carlo Patriarca La sfida ed è stato girato