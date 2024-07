Nessun Dorma a Milano il concerto benefico pro Palestina il cast

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si terrà al Circolo Magnolia di, undi beneficenza per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in, la line up Si terrà al Circolo Magnolia diil prossimo 9 settembre, undi beneficenza per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in. L’evento (già sold out in poche ore) riunirà sullo stesso palco artisti di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, che ormai da 10 mesi è costretta a sopravvivere in condizioni disumane nell’indifferenza della comunità politica internazionale.