Nel Parco la forza del Musical Broadway si trova al Miralfiore

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi al(ore 21.15) il Coro Filarmonico Rossini proporrà Welcome to the, non un semplice concerto ma un viaggio emozionante attraverso i brani che hanno scritto la storia dei. Il concerto si tiene nell’ambito di Miralteatro d’Estate, quinta rassegna nell’anfiteatro cittadino. Accompagnato da una band, il Coro eseguirà medley che vanno dalle luci diagli eleganti teatri del West End, attraversando decenni di successi. In programma il leggendario West Side Story di Leonard Bernstein; l’energia travolgente di Mamma Mia! degli ABBA, la band svedese che ha fatto ballare il mondo; i capolavori immortali di Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the Opera, Evita, Jesus Christ Superstar e Cats.