LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la gara femminile!

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00laindividuale di. 07.55 Tra cinque minuti si parte alcon il nuoto. 07.50 A rappresentare l’Italia ci saranno Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser. 07.45 Dopo giorni di rinvii di allenamento e dellamaschile la Senna è tornata ad unllo accettabile di balneabilità, si partirà dunque con latra un quarto d’ora alla quale seguirà quella maschile a partire dalle 10.45. 07.40 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delle gare dialledi2024. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delle gare dialledi2024. Dopo aver posticipato lamaschile potrebbe essere questo il giorno delle gare sia per gli uomini che per le donne.