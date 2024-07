Haniyeh è la vittima illustre della nuova Ira di Dio israeliana Tel Aviv si vendica contro Hamas con gli omicidi mirati come dopo Monaco ’72

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ali Hassan Salameh era uscito da poco dalla sua abitazione di Beirut. Era il 22 gennaio del 1979, aveva salutato sua moglie, la Miss Universo 1971 Georgina Rizk, ed era salito sulla sua Chevrolet con altri quattro palestinesi. Sapeva che la sua vita era in pericolo, sapeva che per Israele rappresentava il numero uno nella lista dei nemici da eliminare. Il Principe Rosso era uno degli uomini più vicini al capo dell’Organizzazione per la LiberazionePalestina (Olp), Yasser Arafat. Ma era soprattutto uno degli architetti delle operazioni di Settembre Nero, l’organizzazione palestinese responsabilestrage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di1972. Quel 22 gennaio 1979 un’autobomba con un quintale di esplosivo fece saltare in aria lui e la sua auto, uccidendo tutti quelli che si trovavano a bordo.