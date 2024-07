Thomas Ceccon il superuomo del nuoto italiano che si commuove dopo l' oro olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) Allora è umano. Quando lo vedi in piscina penseresti chesia un robot, unprogrammato per nuotare in qualsiasi stile gli venga in mente. Ma quando poi arriva sul podiocon l’oro dei 100 dorso al collo, comincia a suonare fratelli d’Italia e pure i francesi battono le mani seguendo il ritmo, lui lascia emergere la commozione, fa scappare le lacrime, ecco che l’atleta, anzi il super atleta, lascia spazio all’uomo che ama definirsi artista, come scrive per prima cosa sul suo profilo Instagram, dove ha 176 mila followers che continuano ad aumentare perché un oroti fa andare oltre la tua comfort zone, ti proietta in un mondo dove dovrai essere bravo a gestire le tentazioni se vuoi continuare a nuotare a questo livello e magari aggiungerci qualche fatica in più.non è uno che inciampa nelle parole.