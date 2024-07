Pier Silvio Berlusconi | Quando vado a trovare la mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche e mi dice ‘o ti siedi e la vediamo o torni un’altra volta L’ironia dell’ad Mediaset

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) In patria le chiamano “dizi“, abbreviazione di televizyon dizileri. Guai a definirle soap opera, letelevisivesono esplose in tutto il mondo. Approdate in Italia anche sulla piattaforma Netflix e su Real Time ma soprattutto occupano per ore i palinsesti di Canale 5, prodotti che vengono rilanciati o rilasciati in esclusiva suInfinity. Un fenomeno che ogni giorno incolla allo schermo milioni di telespettatori: “Ho detto ai miei di comprare tutte leche ci sono in giro”, ha spiegatoai margini della presentazione dei Palinsesti. I numeri d’altronde parlano chiaro, negli ultimi anni “Terra Amara” ha incollato allo schermo il pubblico della rete ammiraglia del Biscione.