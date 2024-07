Ordigno trovato nelle campagne del Napoletano

Leggi tutta la notizia su primacampania

SANTA MARIA LA CARITÀ – Siamo a Santa Maria la Carità e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia intervengono a via Calvanese – in aperta campagna – per la segnalazione da parte di un cittadino di unesplosivo improvvisato. Sono intervenuti sul posto gli Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli che, con la presenza dei vvff, hanno fatto "brillare" l'in un'area sicura. IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE DELL'