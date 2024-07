Oliviero Toscani a La7 | Ho paura del governo Meloni perché è ignorante Sangiuliano? Non conosce la storia e la cultura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) “I miei insulti a Giorgia? Posso andare avanti mezza giornata a dire quello che penso di lei. Mi dà fastidio. Ho fotografato così tante persone nella mia vita che ormai quando guardo una persona, so chi è e che cosa fa”. Sono le parole del fotografoin una lunga intervista rilasciata a Luca Telese e trasmessa a In Onda (La7) dove conferma il suo giudizio, ormai noto, su Giorgiae sul suo. “Poverina – spiega, facendo riferimento all’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale – anche lei, come quei ragazzi che inneggiano al duce, ha avuto un’educazione sfortunata. È nata al posto sbagliato. Lei non è antifascista, non l’ha mai detto. Quindi, se non dici che sei antifascista vuol dire che sei fascista, c’è poco da fare. Dovrebbero dire che non lo sono più e invece lo sono ancora.