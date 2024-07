Era drogato alla guida è omicidio volontario | arrestato il pirata che ha ucciso la 27enne Rita Granata appena scesa da un taxi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024), 27 anni, è stata travolta e uccisa il 5 maggio scorso in via Leopardi a Napoli. Il responsabile dell’incidente, R.A., 24 anni, è statodue mesi dopo. Le indagini hanno permesso di comprendere che l’omicida erasotto l’effetto di alcol e droghe e viaggiava a una velocità elevata. Dopo aver investito, non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito. Solo dopo alcune ore è tornato sul luogo dell’incidente. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime, ma è deceduta dopo tre giorni di agonia.Leggi anche: Schianto terribile contro l’auto, Nicola detto “Pimme” muore cosi. Era sulla sua amata moto Le parole del padre diIl padre di, Luigi, è distrutto dal dolore e non usa mezzi termini: «Chi si metteubriaco e uccide una persona è un assassino che commette un».