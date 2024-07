Sangue è allarme | donatori al mare il personale invece rischia le ferie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Lucca, 28 luglio 2024 – “Venite a donare, siamo aperti anche la domenica". Nonostante le donazioni - e i- rispetto allo scorso anno siano in leggero aumento, anche quest’anno l’emergenzatorna con prepotenza a mostrare i denti. A fare un appello anche la direttrice della medicina trasfusionale di Lucca, Rosaria Bonini: "Rispetto a giugno, che è stato un mese particolarmente critico, adesso per fortuna la situazione è lievemente migliorata, ma l’emergenza è sempre dietro l’angolo - spiega - E’ importante però che le persone inizino a donare anche il plasma, non solo il‘intero’: grazie al plasma, infatti, è possibile produrre numerosi farmaci per la cura di molte patologie croniche, anche rare". Le criticità, però, restano: "Il centro trasfusionale è aperto anche la domenica, ma la scorsa settimana sono venute a donare solo 9 persone.