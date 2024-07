Oroscopo di Paolo Fox per oggi sabato 27 luglio | serenità per i Gemelli polemiche per il Cancro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per27. Cosa ci riserverà questo, l’parla di nuovi stimoli per il Capricorno, attenzione in amore per l’Acquario. Il segno più fortunato perFox? I nati sotto il segno dell’Ariete. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di27diFox per27Ariete: Cari Ariete, avete di nuovo la Luna nel segno che porterà vigore e tanta voglia di amare. Tensione nervosa che deve essere contenuta al più presto. Se devono sostenere delle ragioni meglio farlo con diplomazia. Ottimo cielo per chi lavora nel commercio.Toro: Cari Toro, secondo l’diFox di272024), nuovi incontri in vista per molti di voi. Cielo promettente per i cuori solitari.