Calciomercato Milan | arrivano centrale terzino e centrocampista! Il nuovo 11 di Fonseca | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Grandi manovre suldeldopo una prima parte preoccupante e di contestazione dei tifosi rossoneri. La dirigenza ha deciso di iniziare un progetto ambizioso con Pauloin panchina e le prospettive per il futuro sono interessanti. I rossoneri hanno già definito un colpo da 90 per la prossima stagione: in attacco è arrivato Alvaro Morata come sostituto di Giroud. Ilha pagato la clausola all’Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni di un attaccante in grado di imporsi nel campionato di Serie A. Stiamo parlando di un calciatore in grado di garantire manovra e sacrificio nel reparto avanzato e di raggiungere la doppia cifra in termini realizzativi. Le altre mosse e il11 Ilè pronto a definire altre tre trattative: due in difesa e una a centrocampo.