Idrovolanti elettrici per collegare le isole | ecco Jetka con stile Italiano volerà in Thailandia

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’idea è di quelle davvero innovative ma che impongono un cambio radicale nell’idea del trasporto aereo commerciale. Oggi costruire un idrovolante o un aeromobile anfibio che abbia la capacità di trasporto dei concorrenti con motori endotermici e la loro autonomia non è ancora possibile. Ma nulla vieta di realizzarne diche possano comunque servire per coprire brevissime distanze, tipicamente quelle per svolgere il compito di “Island hopper”, letteralmente saltellare tra le. E poi nel tempo aggiornarli con maggiore autonomia. Questa l’idea avuta qualche anno fa da, una società svizzera guidata da George Alafinov che possiede conoscenze in materia disviluppate in oltre vent’anni con i progetti La-8 a otto posti e il biposto leggero Borey.