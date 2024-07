Toto – incarichi si rianima l’assemblement mastelliano Una fedelissima del Sindaco verso Sannio Europa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSolo due mesi fa l’avvicendamento in seno all’amministrazione della società in house della Provincia di Benevento, che ha portato Raffaele Del Vecchio sullo scranno più alto della società. Un “regolamento di conti” interno all’ambientedopo che l’avvocato Giuseppe Sauchella, nonché ex amministratore di, aveva annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali di Torrecuso, contro il fedelissimo di Mastella, Angelino Iannella. Dopo due mesi di assestamento, torna arsi. E’ del 4 luglio il primo decreto del nuovo amministratore, con l’ affidamento dell’incarico di medico competente della società a Oberdan Picucci, già assessore alla cultura della prima Giunta Mastella, e presidente della Fondazione Città Spettacolo. Un’incetta di nomine eper il ‘fedelissimo’ di Clemente Mastella.