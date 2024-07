Troppe le persone ai margini Parla il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto | La politica si dia una mossa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) DariodelCinque, napoletano doc. Cosa ci dice la tragedia di Scampia? Era un disastro annunciato? “Innanzitutto che duesono morte e altre, compresi due bambini, lottano tra la vita e la morte. Il mio pensiero va innanzi tutto a loro e subito dopo ai tanti sfollati che stanno vivendo momenti di tensione e paura. Ci dice anche che viviamo in un Paese dove la marginalità e il degrado sono la quotidianità per migliaia di cittadini e lanon solo non coglie questa emergenza ma sembra porsi l’obiettivo di alimentare le disuguaglianze”. C’è un’emergenza abitativa in Italia. Cosa fare per affrontarla? “L’emergenza abitativa è sotto gli occhi di tutti, non certo da oggi. Sono circa 30 anni che in Italia, ma in particolare in Campania, non esiste un piano per la costruzione di nuovi alloggi popolari.