Il Colpo di Mezzanotte Fiorentina Colpani si avvicina l' ultima idea è Casadei Milan su Amrabat

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 - La trattativa per Andreasta diventando una specie di tormentone di fine luglio, ma anche oggi i contatti sono proseguiti con profitto. Le parti si sono ulteriormentete in un clima cordiale. Balla sempre la formula dell'affare. Prestito oneroso con obbligo di riscatto, cifra complessiva che dovrebbe oscillare tra i 16 e i 18 milioni. Manca da trovare l'accordo sulle condizioni per far scattare l'obbligo. Il Monza vorrebbe fossero una formalità o poco più, per laun po' meno. Ma oggi c'è comunque grande fiducia per il buon esito dell'affare. Dovesse saltare sarebbe una grandissima sorpresa. Nelle ultime ore è tornata d'attualità anche la candidatura di Albert Gudmundsson, da collocare nell'alveo di un'eventuale cessione di Gonzalez.