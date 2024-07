Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Festival diè stato insieme l’apice e l’inizio del declino del movimento hippy. Sepolto poi idealmente e definitivamente dalle violenze del servizio d’ordine degli Hell’s Angels all’Altamont Free Concert, oltre a quelle della Family di Charles Manson. Nato con propositi commerciali, ilMusic and Art Festival si svolse dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, nello stato di New York. Ai "3 Days of Peace & Rock Music" affluirono oltre mezzo milione di persone, che costrinsero ad aprire presto i cancelli. Portati in elicottero a causa delle strade completamente bloccate, sul palco si alternarono trentadue tra musicisti e gruppi tra i più noti dell’epoca che è impossibile elencare. Assenti di spicco Rolling Stones, Led Zeppelin e Bob Dylan.