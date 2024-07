Vita dura per i corrieri spezzini Il Comune chiude l’area pedonale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Il provvedimento potrebbe essere licenziato già nelle prossime settimane, dopo un ulteriore affinamento degli uffici di Palazzo civico e il confronto con le associazioni di categoria. Obiettivo: ridurre ulteriormente il transito dei mezzi nella zonadella città, così da traguardare non solo una maggiore sicurezza per i pedoni ma soprattutto una minore usura della già delicatissima pavimentazione in pietra che caratterizza le vie del centro storico come via del Prione e corso Cavour. Stiamo parlando dell’ordinanza con cui ildella Spezia si appresta a ridimensionare ulteriormente il ’traffico’ all’interno del