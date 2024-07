Venezia 81 | il film Nonostante aprirà la sezione Orizzonti

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildiretto ed interpretato da Valerio Mastandrea dal titolo “ufficialmente ladi “81”. Distribuito da 01 Distribution, ildiretto ed interpretato da Valerio Mastandrea sarà ild’apertura delladella 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, l’annuncio è arrivato nei giorni scorsi. La pellicola sarà presentata in anteprima mercoledì 28 agosto in Sala Darsena. “Aprire il festival” – dichiara Valerio Mastandrea – “è aprire ilagli occhi e al cuore del pubblico. La prendo come un’occasione per liberare una storia che è stata solo mia per tanto tempo e che, spero, diventerà di tutti.