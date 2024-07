La Borsa è pericolosa Meglio seguire il trend

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Biocchi Quando i mercati finanziari salgono per un periodo prolungato, come accade ora, è facile trovarsi con il portafoglio vuoto, perché si è venduto tutto. A quel punto si diventa desiderosi, se non addirittura tifosi, di uno storno delle borse, per rivedere prezzi appetibili e golosi sui quali rientrare in acquisto. La realtà, però, è che di ribassi consistenti ne capitano raramente e la loro attesa spasmodica può risultare controproducente, poiché si rischia di restare “intrappolati” dall’aspettativa, oltre a perdersi il rialzo in corso. Non è infatti così scontato che il ribasso arrivi e, in ogni caso, è tutto da dimostrare che sia una reale opportunità. Spesso, per bramosia, si è portati a gettarsi in acquisto senza attendere che lo storno sia concluso, rischiando di spendere le proprie cartucce troppo presto, rimanendo incastrati se il ribasso dovesse protrarsi.