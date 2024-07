Come finisce il film La luce sugli oceani | l’incontro tra Lucy Grace e Tom

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alla fine delLafacciamo un salto al 1950, quando la ventisettenneRutherford, accompagnata dal figlioletto Christopher, rintraccia Tom. Da oltre diciotto anni non ha contatti con gli Sherbourne, che avevano deciso di non contattarla per il resto della sua infanzia. Isabel è morta di recente, ancora tormentata dal senso di colpa per le sue azioni. Tom consegna auna lettera che Isabel aveva scritto nel caso in cui la ragazza avesse voluto mettersi in contatto con lei., profondamente commossa, ringrazia Tom, l’unico padre che abbia mai conosciuto, per averla salvata e cresciuta nei quattro anni trascorsi a Janus Rock e chiede di poter tornare a trovarla. Lei e Tom si abbracciano prima che lei se ne vada. Tom, seduto sulla sua sedia a dondolo, è finalmente soddisfatto di ciò che la vita gli ha dato.