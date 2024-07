Tour de France 2024 risultati e ordine di arrivo ventunesima tappa | Pogacar cannibale vince anche la cronometro di Nizza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) L’die idellae ultimadelde, laindividuale di 33,7 chilometri da Monaco a. Terza vittoria consecutiva per il “” Tadej, che si aggiudicala prova conclusiva e mette il sigillo finale sul suo dominio che sancisce la doppietta Giro-. Lo sloveno è l’ottavo nella storia a centrare questa impresa e il primo dai tempi di Marco Pantani che vi riuscì nel 1998. Alle sue spalle si confermaJonas Vingegaard a oltre un minuto, terzo Remco Evenepoel per un podio che ricalca esattamente quello della classifica generale finale. LE CLASSIFICHE GENERALI FINALI In chiave Italia fatica Giulio Ciccone, che purtroppo all’ultima giornata perde la top-10 della classifica generale in favore di Santiago Buitrago.