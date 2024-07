Chi è Jessica Rossi la tiratrice a volo alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 luglio 2024), un nome che brilla nel panorama sportivo italiano e mondiale, è un esempio di dedizione, talento e determinazione. Campionessa italiana di tiro aha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, diventando un’ispirazione per molti giovani atleti. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata il 7 gennaio 1992 a Renazzo, frazione del comune di Cento in provincia di Ferrara,è una giovane campionessa di tiro a. La sua passione per questo sport nasce prestissimo, anche grazieorme lasciate dal padre Ivan, anche lui campione italiano. Dopo essersi trasferita a Crevalcore insieme alla sua famiglia,inizia glinamenti sotto il bellissimo sostegno dei genitori: la madre, oltre ad accompagnarla, ha scelto di prendere il porto d’armi pur non sparando proprio per aiutare la figlia allora minorenne.