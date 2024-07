Virus Oropouche allerta Oms per possibili rischi su donne incinte Cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – Dopo i timori per l'aviaria dell'infettivologo Bassetti e la malattia di Newcastle, di cui è stato segnalato un focolaio in Brasile, arriva un un "alert epidemiologico" sulla febbre, l'infezione virale trasmessa da moscerini e zanzare di cui recentemente sono stati registrati 4 casi anche in Italia. A lanciare l'è la Pan American Health Organization (Paho), l'ufficio per le Americhe dell'Oms, che segnala duecasi di trasmissione delda madre a feto durante la gravidanza, con effetti negativi. In entrambi i casi la donna ha perso il bambino, anche se non è ancora confermato che la causa sia l'infezione.