Destinazione ferie

(Di sabato 20 luglio 2024) Non c’è “partenza intelligente” che tenga: quando si lascia la città per andare inla migliore compagna di viaggio è sempre lei: la pazienza. A cominciare dai preparativi, tra trolley da riempire e bagagli da stipare in macchina in stile Tetris. Ma sia ben chiaro: quello è solo l’inizio. Per chi si sposta con bambini a seguito il viaggio in auto è un vero e proprio Pentathlon tra sigle dei cartoni animati cantante a squarciagola, storie da inventare e giri tra gli scaffali dei giocattoli durante le soste in autostrada. Senza contare l’incognita numero uno, la più temuta: quella delle code. Un problema non da poco, specialmente in giornate da bollino rosso, come quelle di questo weekend, il primo vero fine settimana di esodo estivo.