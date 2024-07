Cisgiordania il valore storico della sentenza dell’Aja sulle annessioni israeliane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ladi ieri deIl’ICJ, la Corte di Giustizia ONU con sede all’Aja a propositosituazione inè storica. E non perché sia la prima volta che il tribunale mondiale si pronuncia in questo senso sullo status del West Bank, lo aveva già fatto nel 2004 dichiarando illegale la costruzione del muro. No: laè storica perché la corte ha accolto tutti gli argomenti a sostegnoPalestina sollevati dai 52 paesi che avevano sostenuto il caso durante le udienze. Nessuna formula ambigua o di compromesso: l’occupazione è illegale e deve cessare. Fine. La Corte ha confermato, di fatto, la giurisprudenza internazionale consolidata sul tema: già nel 1970 l’ICJ si pronuncio sull’occupazione dell’Africa del Sud-Ovest (attuale Namibia) da parte del Sudafrica con conclusioni simili a quelle di ieri.