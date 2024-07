Calvani estate di paura | Operato d’urgenza Al Santo Stefano mi hanno salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) "E’ stata un’esperienza molto forte, ma ne esco fuori salvo e grato all’ospedale, ai professionisti e agliri che ci lavorano". A parlare è Luca, l’attore pratese che in questo caldo luglio si è trovato a fare i conti con un improvviso malore che alla fine lo ha fatto approdare al nosocomio di Galciana dove è statoall’addome. Un’odissea sanitaria che ha trovato la soluzione grazie all’equipe del dottorCantafio, primario di chirurgia ale all’organizzazione dei servizi. "Non posso che ringraziare tutti per la professionalità che ho trovato e che ho visto riservare a tutti i pazienti presenti come me in corsia in quei giorni di ricovero – racconta, che è stato dimesso dopo sei giorni dall’intervento – Il 4 luglio scorso sono venuto a Prato da Camaiore, dove risiedo da alcuni anni, per delle commissioni.