Liguria arriva il patto dei forcaioli Costa | Sinistra garantista con Salis giustizialista con Toti

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Se volessimo il Manuale del Perfetto Forcaiolo, la pagina scritta con la manifestazione del centro, ieri a Genova, sarebbe un’ottima introduzione”. Parola di Enrico, dirigente di Azione edella prima ora, che in una lunga intervista al Giornale attacca “il processo di piazza” inscenato ieri a Genova dallacontro Giovanni. Urlando dimissioni spacciano l’assalto al presidente dellacome un’alternativa politica alle destre. “Un nuovo inizio” per la sgangherato cartello che vede insieme Sclein, Conte e Fratoianni sorridenti in faccia al nemico. Ieri a Genova i perfetticontro“Il Perfetto Forcaiolo- spiega– è sempre mascherato: si dice, poi aggiunge il ’ma’ e pretende dimissioni in nome di ‘opportunità politica’, ‘ragioni etiche’, ‘amministrazione che non si può bloccare’.