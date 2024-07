Sinistra sfacciata | applaude all’euro inciucio dà lezioni alla premier e grida all’isolamento italiano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Applausi e festeggiamenti. Lanostrana, sempre a caccia di inciuci e di vittorie facili (meglio se in controtendenza rispetto al voto delle urne), si spella le mani per la riconferma di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. A sostenere la presidente uscente, già ministra di ferro del governo Merkel, il cartello dei perdenti delle urne del 9 maggio. Ma per Pd, 5Stelle, renziani e progressisti vari il bis ella Ursula è una vittoria schiacciante e, neanche a dirlo, la prova provata dell’isolamento del governo. Ue, laal cartello dei perdenti Nel giro di qualche minuto parte la nuova narrazione su una Giorgia Meloni perdente e irresponsabile perché – udite udite – avrebbe anteposto gli interessi di bottega a quelli dell’Italia.