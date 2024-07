Libertà individuale Von der Leyen invotabile | il clamoroso ordine interno a Fratelli d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Ladi voto del singolo eurodeputato" è "garantita" in ogni caso. E questo "vale anche all'della delegazionena": a dirlo, in merito all'elezione del presidente della Commissione europea, una fonte interna al gruppo dell'Ecr, nonna, al termine della riunione di gruppo a Strasburgo. In corsa, per la riconferma, c'è l'attuale capo dell'esecutivo dell'Unione, Ursula von der. Secondo la fonte, però, la "maggioranza" del gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento europeo è "contraria" alla sua rielezione. La von der, che in questi giorni era a caccia di voti per la riconferma, avrebbe bisogno di una "stampella" per evitare una maggioranza risicata o addirittura inesistente. Si sarebbe rivolta sia ai Verdi che ai conservatori. Alla fine, però, è probabile che siano i Verdi ad andarle in soccorso.