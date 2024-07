Biden ha il Covid e salta la convention a Las Vegas L’apertura sul ritiro | Pensate che Kamala Harris possa vincere?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joeha il-19. La notizia è arrivata mentre è in corso ladei democratici a Las: il Presidente uscente degli Stati Uniti ha dovuto annullare l’importante appuntamento elettorale a Lased è rientrato nella sua residenza a Rehoboth Beach, nel Delaware, dove resterà in autoisolamento.è risultato positivo al termine del primo degli eventi in programma nella cittadina del Nevada: immediatamente gli è stata somministrata una dose di farmaco antivirale. La Casa Bianca ha riferito che il presidente presenta “sintomi lievi” alle vie respiratorie superiori, come tosse e mal di testa e anche il diretto interessato ha voluto rassicurare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute: “Mi sento bene”, ha detto mostrando il pollice in alto ai giornalisti prima di salire sull’Air Force One per il viaggio di ritorno.