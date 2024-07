Livello bassissimo Sono rimasta di m**** per quello che ho sentito | polemica contro RTL 102 5 da parte dei fan degli Stray Kids Cosa ha detto la speaker

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Schifati” e “disgustati”. Questi gli aggettivi scelti da alcuni fan, che non hanno assolutamente tollerato le affermazioni pronunciate dalla radio RTL 102.5 nei confronti dei loro artisti del cuore. Per chi non lo sapesse, gliun gruppo musicale sudcoreano nato a Seul nel 2017. Attualmente vantano 8,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Insomma, un gruppo di successo, molto amato tra i giovanissimi fan, attenti a ogni parola che viene utilizzata nei loro confronti. Come quelle pronunciate di recente durante una delle trasmissioni della nota emittente radiofonica. Di questo episodio se ne sta discutendo molto su X (il caro vecchio Twitter) e su TikTok. I fatti. Qualche giorno fa a RTL 102.