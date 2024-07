La Schlein la metto lì Mister La Russa fa impazzire la sinistra alla partita del cuore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ignazio Lain versionefa "" ladel. La Nazionale politici scende in campo contro quella Cantanti a L'Aquila, per la tradizionaledi solidarietà, e il presidente del Senato allenatore d'eccezione per una sera si diverte a mescolare le carte nel cosiddetto campo largo. La segretaria del Pd, Elly, appassionata di calcio e in passato buona giocatrice, viene schierata all'ala destra, e come provocazione goliardica è da Pallone d'oro. In campo il capitano è il leghista Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ma c'è anche Matteo Renzi. colto tra l'altro in un insolito abbraccio proprio con la, che non ha mai mancato di criticare aspramente. E il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte? In attacco, in tandem con Elly.