Chi è Glen Powell la nuova stella in ascesa di Hollywood

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Qualcuno lo ha ribattezzato il Cary Grant del XXI secolo. Ma al di là della frase roboante, un fondo di verità c’è:ha la faccia giusta per essere considerato l’astro nascente di. Dopo averlo visto nel sequel di Top Gun, nella simpatica rom-com scespiriana Tutti tranne te e in Hit Man – Killer per caso, al fianco di Adria Arjona, dove veste i panni di un finto killer su commissione,arriva nei cinema italiani oggi con Twisters, unaversione del blockbuster del 1996 ambientato però ai nostri giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nasce a Austin, in Texas, il 21 ottobre 1988, sotto il segno della Bilancia. I genitori si chiamano Cindy e(sr.). Ha una sorella maggiore, Lauren, e una minore, Leslie.