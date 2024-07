Biden lancia Kamala Harris | Grande vice potrebbe fare il presidente Preludio d’addio?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Joesi spertica in complimenti accalorati verso la sua, e dice apertamente cheavere tutti i titoli per occupare direttamente la Casa Bianca. Una dichiarazione chepreludere al passodied indicare il suo sostituto. “non è solo una fantastica, maessere” ha detto, aprendo il campo ad interpretazioni svariate che coincidono con la pressante richiesta giunta da ampi settori dell’opinione pubblica (ivi compresi i donatori) al candidato democratico di rinunciare alla corsa per la rielezione e di farsi da parte., un binomio non vincente Se la ricandidatura di Joefa ritenere ai democratici che si vada incontro a una sconfitta ,(per usare un eufemismo) non accende gli entusiasmi e rischierebbe di perdere in partenza contro Donald Trump.