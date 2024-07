Usa l' antifascismo come strumento da passerella Rizzo smaschera il Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Marcoparla a tutto tondo della politica italiana e attacca frontalmente la sinistra e il Pd per l'da. Lo ha intervistato Alberto Maggi su Affaritaliani.it da cui pubblichiamo alcuni stralci. "In questa fase la destra e la sinistra sono due facce della stessa medaglia - ha detto Marcosu Affaritaliani.it - L'viene usatodada parte del Pd e di una finta sinistra a scopi elettorali, facendo davvero ribaltare nella tomba i resistenti. In tale contesto abbiamo fatto iniziative importanti anche con politici e intellettuali che arrivano da destra e che sono contro la guerra e per un mondo multipolare ma di fatto non abbiamo mai aperto una prospettiva realmente politica e organizzativa con Gianni Alemanno".