Stankovic nuovi interessamenti! Non solo il Venezia dall’Inter

(Di martedì 16 luglio 2024)è rientrato all’Inter dopo il prestito alla Sampdoria, in cui ha potuto giocare la sua prima stagione da professionista in Italia. All’estero ha già giocato in Olanda e può adesso disputare un nuovo campionato: lo annuncia Barzaghi su Sky Sport 24. IN USCITA – Sono tanti i ragazzi dell’Inter che andranno a fare esperienza nel corso di questa stagione. Fra di loro anche Filip, nelle ultime due stagioni fra Volendam in Olanda e Sampdoria in Serie B. Due campionati molto diversi fra loro, così come può essere diverso il terzo: questo perché c’è un interessamento di nuovo dall’estero. Anche se, al momento, non è stato svelato il nome ma soltanto la provenienza del fresco interesse.